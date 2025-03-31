Нападник Барселони Роберт Лєвандовскі заявив, що має мету, якої хоче досягнути під час виступів за каталонський клуб.

"У мене є мрія, і це досягнення 100 голів із Барселоною. Це було б фантастично", – сказав Лєвандовскі.

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Поки що на рахунку 36-річного поляка 97 голів і 20 асистів у складі "блаугранас". Він лідирує у списку найкращих бомбардирів Ла Ліги цього сезону з 25 голами, випереджаючи Кіліана Мбаппе на три м'ячі. Загалом Роберт забив у цьому сезоні за каталонців 38 м'ячів.

"Він перебуває у чудовій формі і хоче стати найкращим бомбардиром. Він хоче перемогти в цих перегонах", – зазначив наставник Барселони Гансі Флік.

У своєму першому сезоні за Барселону Левандовскі виграв трофей Пічічі з 23 голами.

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