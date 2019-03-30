"Хочу забити хет-трик, а то одні дублі", – форвард Динамо U-19 Ісаєнко прокоментував свою результативність

Нападник юнацької команди Динамо Євген Ісаєнко розповів про свої бомбардирські прагнення та прокоментував перемогу над однолітками з Маріуполя (2:1).

"Вийшла важка гра, начебто створили багато моментів, але ніяк не могли їх реалізувати і довести до логічного завершення. Маріуполь – хороша команда, вони йдуть на 4 місці, ми знали, що буде непросто і налаштовувалися відповідним чином. У них вийшло забити швидкий м’яч, і нам довелося перебувати у ролі наздоганяючих. Господарі ще більше половини часу лежали на полі, отримуючи допомогу від лікарів.

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Дуже хотілося грати та забити, адже давно не виходив на поле, майже півроку. А ще хотілося, щоб команда перемогла. Звісно, ще потрібно набирати форму, адже це лише перша моя гра після тривалої паузи. Ще пару тижнів – і буду готовий на усі 100%.

У команді мене часто питають, коли, нарешті, зроблю хет-трик, а то одні дублі. Потрібно ж прогресувати", – цитує Ісаєнка офіційний сайт Динамо.

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