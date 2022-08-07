"Насправді, я не знав нічого про Україну. Розмовляв з Поблете (екс-хавбек Металіста, – прим.), аби щось дізнатися. Це для мене новий досвід та виклик. Сподіваюсь, я зможу продемонструвати свій максимум.

СК Дніпро-1 підписав голкіпера з бразильської Серії А

Дещо важка мова, але, гадаю, я впораюся з цим, і, коли її вивчу, стану ще ближчим з хлопцями. Хочу максимально допомагати клубу.

Чи говорять в Аргентині про війну в Україні? Так, люди говорять про це; війна – це жахливо. Сподіваюсь, вона закінчиться якомога швидше. Хочу висловити свою підтримку всьому українському народу, який зараз перебуває у важкій ситуації, аби все це скоріше завершилося перемогою та миром.

Мені розповідали про гравців, які пройшли через українські клуби. Вони отримали позитивний досвід, і я також сподіваюсь його набути. Я чув, що Україна – дуже красива країна, і хочу побачити її своїми очима. Через наявну ситуацію це поки відкладається, але сподіваюсь, що незабаром все здійсниться, і ми будемо в Україні. У мене було декілька хороших пропозицій. Ми порадилися з родиною, з близькими, і я вирішив, що цей варіант найкращий.

Дебют СК Дніпро-1 у єврокубках додає емоцій, адже це відбудеться вперше і в історії клубу, і у моїй кар’єрі. Тренери та футболісти зараз здійснюють велику роботу. Бачу, що вже йде підготовка до цих матчів. Я дуже радий бути частиною цієї історії і сподіваюсь, що це буде перший матч з багатьох наступних з позитивним результатом", – цитує Бланко офіційний сайт дніпрян.

Нагадаємо, екс-півзахисник збірної Аргентини підписав з СК Дніпро-1 контракт на 3 роки. Вже 18 серпня він зможе дебютувати за дніпрян у матчі плей-офф Ліги Європи з переможцем пари АЕК (Кіпр) – Партизан (Сербія).

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