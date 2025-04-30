Ксав'є Ніль став власником Кретея, клубу з четвертого дивізіону чемпіонату Франції. "Я виріс тут і пишаюся цим. Я не забуваю, звідки я родом. Допомагаючи "ремс" досягти максимально можливого рівня, я хочу повернути цьому місту трохи того, що воно дало мені.

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[Репер] Kaaris допоміг [рідному місту] Севрану, я хочу допомогти Кретею", – заявив Ніль.

Раніше третій багач у світі за величиною статків у світі Антуан Арно придбав ФК Париж.

Кретей посідає п'яте місце в турнірній таблиці групи С четвертого дивізіону Франції (National 2).

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