"Завжди мріяв грати в Мадриді. Хочу провести багато років у Реалі та продовжувати грати з найкращими футболістами.

Реал офіційно продовжив контракт з Вінісіусом – мадридці захищаються від зазіхань Саудівської Аравії

Це був дуже важливий тиждень для мене та моєї родини. Але ми хочемо набагато більшого. Більше титулів і більше ігор з Мадридом. Сподіваюся, через кілька років я зможу стати однією з легенд цього клубу

Коли ти граєш за Реал Мадрид, ти завжди хочеш перемагати й бути серед найкращих. Потрібно вигравати все, що можливо. Ми будемо боротися за чемпіонський титул в Ла Лізі, Лігу чемпіонів, Кубок Іспанії, Суперкубок і все, де у нас буде шанс взяти трофей. Ми працюємо щодня, щоб виграти багато титулів для Реала", – розповів бразилець в інтерв'ю клубному сайту.

Нагадаємо, що Вінісіус приєднався до "вершкових" у 2018 році. Загалом за Реал він зіграв у 235 матчах, в яких забив 62 голи та віддав 67 асистів. Нещодавно бразилець продовжив свій контракт з мадридцями до 2027 року.

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