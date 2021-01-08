"Я був у Грузії і Латвії, це однакові чемпіонати. Будь-яка команда української Першої ліги може спокійно поборотися з лідерами Вищої ліги Латвії. Там всього лише кілька команд серйозних. Я б не сказав, що це сильний чемпіонат, крім двох-трьох команд.

Екс-голкіпер Карпат: Хотів залишитися у Львові, але зі мною почали торгуватися за дві копійки

Хочу скоріше забути цей період. Як у фільмі "Люди в чорному", щоб кнопку натиснути і все. Ти виходиш на гру і як би ти там не стрибав, не крутився і не вбивав себе, тебе все одно будуть возити. У Тукумсі все було добре, а потім різко стало погано.

Про що говорити? Лікаря не було в команді. Ні масажиста, ні відновлення. 16-річних пацанів кидали на поле. Я вперше в житті зіткнувся з тим, що футболіст не може вийти на тренування, бо йому потрібно там по механіці на роботі машину ремонтувати. На професіональному контракті після коронавірусу були тільки я та ще дві людини. Решта взяли просто дітей.

Один працює тренером і не може ходити на тренування. Було цікаво: у нас завтра матч, сьогодні передігрове тренування, а гравця немає, бо він відпросився на основний заробіток – дітей тренувати. Навіщо йому той футбол, якщо він завтра приїде і все одно буде у складі. У нас один екс-футболіст важив 103 кілограми, звали Томмі. Він 1988-го року народження, був хорошим захисником. То він скинув вагу та грав у футбол після дворічної перерви. Бо у нас просто не вистачало людей", – сказав Кучинський у коментарі виданню "Брутальний футбол".

Нагадаємо, Максим був гравцем Тукумса 2000 з 5 березня 2020-го по 18 вересня 2020 року. За латвійський клуб провів 4 матчі, в яких пропустив 12 голів і жодного разу не відстояв на нуль.

Зінченко зіграв революційну роль і знищив зірку МЮ: Гвардіола, англійські ЗМІ та фанати вражені українцем у дербі