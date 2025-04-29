Півзахисник Динамо Микола Михайленко, який раніше грав за Олександрію, поділився думкою про перспективи команди Руслана Ротаня на завершення поточного сезону УПЛ.

– Зараз головним конкурентом Динамо є навіть не Шахтар, а Олександрія. Це ваша колишня команда, а її головний тренер Руслан Ротань називав вас навіть своїм улюбленим футболістом. Як ви оціните прогрес Олександрії в нинішньому сезоні?

– Хороша команда з прекрасним колективом та чудовою атмосферою всередині клубу. І на полі вони показують дуже хорошу гру.

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Дуже радий за них, хочу, щоб і надалі Олександрія була серед лідерів чемпіонату України", – цитує Михайленка прес-служба Динамо.

Наразі Динамо лідирує в турнірній таблиці, маючи 64 очки після 26 матчів. Олександрія розташувалася на другому місці з 60 балами.

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