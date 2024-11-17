– Як ваші успіхи в Байєрі?

– Все іде добре. Я розвиваюся, покращую свою німецьку. Вважаю, що також допомагаю і хлопцям розвиватися. Звичайно, хочеться ще покращуватися.

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– Чим футбольний процес у Німеччині відрізняється від того, що ви робили в Україні?

– Тут гравці більш професійно ставляться до себе, аніж ми. Ми усі любимо говорити, що є професіоналами, але це необхідно підтверджувати не лише на іграх, а й на тренуваннях, усіх заходах.

Тут дві години роботи – це дві години роботи. Вони не хочуть втрачати ні секунди. Усе проходить дуже інтенсивно. Футболісти самі готуються до тренувань. Заняття одразу починається з навантаження. Немає такого, щоб розминка чи ще щось. Гравець мусить бути готовим.

– Як вас прийняли в Баєрі та взагалі Німеччині?

– Всюди була підтримка. Було тяжко, коли не знав мови. Перше, що потрібно людині, яка приїздить до нової країни – знати мову. В Німеччині до цього дуже серйозно ставляться. Вони люблять свою мову. Це великий плюс, якщо людина говорить німецькою.

Коли я ще був гравцем, то не розумів, чому легіонери, які приїжджають до нас, не вивчають мову, а ми підлаштовуємося під них. Тут тобі можуть допомогти вивчити німецьку та дати на це час, але якщо ти сам бажаєш. Це потрібно робити, адже довкола усі говорять німецькою.

Я розумів, що легіонерам тяжко в Україні, коли тренер дає установки, чи гравці спілкуються між собою в роздягальні, однак тут усвідомив це на 100%, бо сам потрапив в іншомовне середовище. Відчував себе некомфортно, тому хотів вивчити мову, щоб розуміти, спілкуватися та бути у суспільстві.

– Які ваші плани щодо подальшої кар'єри?

– На сьогодні я не хотів би дуже далеко дивитися у майбутнє. Хочу приносити користь Байєру. Дуже вдячний цьому клубу за можливість працювати та віддавати свої знання.

Тут я також набираюся досвіду. Мені подобається працювати з дітьми. Це приносить більше позитивних емоцій, аніж негативних. Коли я ще роздумував над завершенням ігрової кар'єри, то хотів отримати досвід роботи з дітьми. На жаль, в Зорі не було академії на той момент, а лише команда U-19. Хоча, я був щасливий попрацювати й там. Таким чином, зараз заповнюю пробіли, – цитує фахівця ukrfootball.

Нагадаємо, Микита Каменюка найбільшої слави здобув у Зорі, провівши за луганців понад 300 матчів. Виступав також за Маріуполь та Верес. Зіграв 1 поєдинок у складі збірної України. Після завершення кар'єри футболіста працював асистентом тренера у Зорі (в U-19 та головній команді).

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