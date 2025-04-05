– Поразка сусіду за турнірною таблицею. Наскільки вона неприємна? І як команда виходитиме з такого становища?

– Вона неприємна лише в тому, що де б ми не грали – ми граємо на виїзді. Тут не так справа у поразці сусіду. Ось судді. Ну, краще мовчати. Якщо арбітр боїться дати супернику кинути аут... У Львові просто вилучили гравця, а тут не дали вкинути аут. І фол останньої надії не перевірили. Це неясно, адже кваліфікація арбітра дуже висока, він судить єврокубки.

"Судді десь переживають, щоб Інгулець випадково не забив гол": Кобін розкритикував рішення арбітра у матчі з Оболонню

Хочу подивитись, як він десь на Камп Ноу не дав би вкинути аут. Тут він це може собі дозволити, бо ніхто його не покарає, – сказав Кобін на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Інгулець поступився Оболоні (0:1) у матчі 23-го туру УПЛ та залишився на 15-му місці у турнірній таблиці. В доробку клубу з Петрового 16 набраних балів.

Оболонь перемогла Інгулець у битві за виживання, наблизивши петровців до вильоту з УПЛ