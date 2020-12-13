Півзахисник львівського Руха Валерій Федорчук прокоментував першу перемогу своєї команди в сезоні над СК Дніпро-1 (4:1).

"Перемогу чекали не лише уболівальники. Це історична перемога. Ми до неї йшли і для нас це велике свято.

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Хочу передати привіт президенту Інгульця. Все-таки ми рухаємося вперед. Я вважаю, що у нас буде найкращий колектив в Україні. Ця перемога повинна була відбутися у будь-якому випадку", – сказав Федорчук у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, раніше президент Інгульця Олександр Поворознюк заявив, що "у Руха немає колективу і гри", а футболісти львівської команди "біжать як лебідь, рак і щука".

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