Півзахисник Челсі та збірної Італії Жоржінью з гумором ставиться до боротьби за найпрестижнішу індивідуальну нагороду року. Він потрапив у перелік 30-ти номінантів.

"За кого голосуватиму, окрім Жоржінью і Канте? За Жоржінью (сміється – прим.). Якщо я не проголосую за себе, то хто проголосує? Хочу набрати бодай один голос! Жартую.

Мессі таки випередить Лєвандовскі, а Роналду увірветься до топ-5 – з'явилась нова версія голосування за "Золотий м'яч"

Думаю, проголосую за де Брюйне, за все, що він робив, за чудовий футбол, який він демонструє останніми роками. Тим, хто любить футбол, дуже приємно бачити, як він виступає, тому що він розуміє гру, він – футболіст з інтелектом вищим за середній", – цитує Жоржінью ESPN.

Нагадаємо, остаточні результати оголосять 29 листопада. Букмекери вважають Мессі головним претендентом на найпрестижнішу індивідуальну нагороду у 2021-му.

Золотий м'яч-2021: авторитетне видання привідкрило ширму з 5-ма фіналістами, а букмекери вже "визначили" переможця