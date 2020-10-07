Хорватський півзахисник Реала Лука Модріч зізнався, що позитивно відреагував на рішення Ліонеля Мессі залишитись у каталонському клубі.

"Це було б недобре для нас. Мені подобається, що такий гравець, як він, залишився. Ми не обговорювали цю проблему.

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Але я радий, що Мессі продовжить грати за Барселону. Адже, коли ти граєш, ти хочеш виходити на поле проти найкращих", – цитує Модріча видання AS.

Нагадаємо, влітку в Іспанії розгорівся справжній скандал через бажання 33-річного аргентинця покинути каталонський гранд. ЗМІ називали Манчестер Сіті найімовірнішим претендентом на Ліонеля. Після тривалої саги шестиразовий володар "Золотого м'яча" вирішив залишитись у таборі "блаугранас".

Найближчий поєдинок між Барселоною та Реалом відбудеться 25 жовтня у рамках 7-го туру Ла Ліги.

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