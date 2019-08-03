"Хочу довести Інтеру, що вони помилялись", – Наінгголан прокоментував повернення в Кальярі

Хавбек Інтера Раджа Наінгголан прокоментував своє повернення у Кальярі, за який виступав протягом 4 сезонів.

"Радий повернутися додому. Я зробив вибір. Він був трохи нав'язаний мені, але сподіваюся, що у мене все вийде. У мене зараз інші пріоритети, тому в цій ситуації було легко прийняти рішення.

Наінгголан вирушить у річну оренду в Кальярі

Тепер я кину виклик самому собі. Хочу повернутися і довести всім в Інтері, що вони помилялися, відпустивши мене", – цитує Наінгголана Tuttomercatoweb.

Кальярі орендує бельгійського півзахисника на 1 сезон. Він вже виступав на Сардинії з 2010 по 2014 роки.

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