"Мова зараз є визначальним фактором, але вона допоможе нам рости. Деякі гравчині розмовляють російською, інші – українською, але більшість персоналу і більшість футболісток розмовляють англійською, ми так спілкуємося. Я вже звик розмовляти англійською з іноземцями у Барселоні, так що це не проблема.

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Я хотів би додати ДНК Барси збірній України, але це правда, що для цього мають бути певні гравчині. У мене, як у тренера, є ідеї, які складно змінити. Ми адаптовуватимемося до того, що є, нам потрібно буде знайти баланс. Ми не збираємося бути Барсою, але ми можемо трохи розвинути їхнє уявлення про футбол, щоб усі ми отримували більше задоволення і щоб це наблизило нас до перемог.

У короткостроковій перспективі немає нічого конкретного, тому що вони усвідомлюють, що перебувають у момент зміни та еволюції. Спортивна мета – пройти кваліфікацію на Євро-2025, незалежно від того, чи є ми господарями. Зараз ми граємо в кваліфікації до чемпіонату світу, хоча це складно, оскільки вже зіграно кілька матчів", – цитує Лопеса Marca.

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