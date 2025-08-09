15-річний Олег Дзюринець, який дебютував в основній команді Руху, поділився своїми враженнями після поєдинку з Динамо (1:5).

"Дуже радий, що зіграв проти такої іменитої команди – гранда українського футболу. Щасливий, що тренерський штаб та керівництво довірили мені вийти на поле. Загалом емоції просто неперевершені. Після матчу привітав усіх гравців протилежної команди. Всі перед грою казали мені готуватися, що все буде добре.

Найкраща підтримка – коли на футбол приходить мама, це просто неперевершено. Ярмоленко – легенда футболу. Хочу бути схожим на нього. Для мене він – український кумир", – підкреслив Дзюринець у коментарі прес-службі Руха.

Варто зазначити, що Олег Дзюринець, який вийшов на заміну у складі Руха на 90-й хвилині матчу з Динамо, став наймолодшим дебютантом в історії чемпіонату України – у віці 15 років і 17 днів. Поєдинок у Львові завершився переконливою перемогою київської команди з рахунком 5:1.

