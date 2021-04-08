"Це чудовий клуб, де мене дуже привітно зустріли. Мені все подобається. До речі, тут є гравці з Африки, тому і адаптація мине легше.

Минай оформив трансфер гравця збірної Малі

Як я потрапив сюди? Через свого агента. Він передав цю пропозицію. Вона мене зацікавила і я, звісно, погодився. Україна, як на мене, футбольна країна. До цього часу я знав, що є такі клуби як Динамо та Шахтар. Тепер я частина Миная.

Я лівий латераль. Сподіваюся, буду приносити користь на цій позиції. А загалом, де тренер скаже, там і буду грати. У майбутньому мрію про хорошу кар’єру, завойовувати трофеї і бути таким гравцем, як бразилець Марсело", – цитує Багайоко офіційний сайт закарпатців.

Після 19-ти турів УПЛ Минай розташувався на 13-й сходинці, відірвавшись на два очки від зони вильоту.

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