Олександр Довбик, батько героя збірної України у матчі зі шведами (2:1), поділився враженнями від гри сина.

"Мріяв, щоб Шевченко випустив його на поле хоча б на одну хвилину. Коли вийшов Артем Бєсєдін – зневірився. Думаю, ну все. Потім Бєсєдіна травмували. Думаю, ну, ось шанс. Ні, знову розчарування, тому що вийшов Циганков.

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Артема випустили на останній овертайм замість Ярмоленка. Коли коментатор Віктор Вацко почав його хвалити, було приємно. Ну, а коли Артем забив – я вже нічого не чув і не бачив. Провалився.

Хочу, щоб він грав за Манчестер Юнайтед. Мені подобається їхній стиль", – цитує Довбика-старшого Ukrinform.

Нагадаємо, Артем виступає за СК Дніпро-1, у минулому сезоні УПЛ Довбик провів 24 матчі, в яких відзначився 6-ма голами та асистом.

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