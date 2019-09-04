"Хочу, аби усі темношкірі гравці покинули Серію А", – Демба Ба закликає ігнорувати чемпіонат Італії

Колишній форвард Челсі Демба Ба різко прокоментував расизм на трибунах італійських стадіонів.

"Ось тому я вирішив не грати там, коли міг. І на цьому етапі я хочу, щоб всі темношкірі гравці забралися з чемпіонату Італії.

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Звичайно, це не зупинить їх тупість і ненависть, але принаймні, це не впливатиме на інші раси", – написав Демба Ба у своєму твіттері, відреагувавши на скандальну ситуацію із Ромелу Лукаку.

Нагадаємо, у матчі Кальярі – Інтер бельгієць неодноразово став жертвою расистських вигуків на свою адресу з боку фанатів сардинійців. Відзначимо, що саме Лукаку приніс перемогу "нерадзуррі" ударом з пенальті.

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