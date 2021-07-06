"Я дуже радий, що зміна клубу, нарешті, відбулася. Копенгаген – великий клуб з дійсно гарною історією, в тому числі і в Європі. Я давно знав про їхній інтерес, і, хоча було зацікавлення ще з боку двох клубів, я завжди бачив у Копенгагені очевидну можливість для мене, якщо обидві сторони домовляться.

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Тому я також трохи стежив за тим, як працює команда, і знаю, що мої нові товариші володіють відмінними якостями. Тепер я з нетерпінням чекаю зустрічі з усіма в клубі, так само як і можливості вийти на поле", – сказав Хочолава у коментарі офіційному сайту Копенгагена.

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