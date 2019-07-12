Хочолава зацікавив французьку Тулузу, – ЗМІ

Інтерв’ю — 13:00 1418
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"Мишаня, не спеши меня списывать". Кополовець – про трансфер Коноплянки, застілля із легендою Челсі, політику та геїв
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Коноплянка узгодив контракт з Фенербахче – турецькі ЗМІ назвали зарплату українцяТуреччина — 12:33 3188
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Бланко Лещук попросив Шахтар відпустити його в МалагуІспанія — 11:56 883
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Аталанта знову повернулась до варіанту з Маліновським – про трансфер можуть оголосити наступного тижняІталія — 10:08 1495
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Ліга Європи, кваліфікація: Есеола дублем приніс перемогу Кайрату, гол Сергійчука, офіційний дебют ПетрякаЛіга Європи — 00:01 5354