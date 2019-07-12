Хочолава зацікавив французьку Тулузу, – ЗМІ

Захисник Шахтаря Давид Хочолава може опинитись в чемпіонаті Франції.

Захисник Шахтаря Давид Хочолава може опинитись у французькій Тулузі, повідомляє L'Info Du Tef з посиланням на la Dépêche.

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Французький клуб вже веде переговори з чемпіонами України щодо придбання 26-річного футболіста.

В даний момент грузин знаходиться в розташуванні "гірників" на зборах, беручи участь в спарингах команди.

У минулому сезоні Хочолава зіграв за донецький клуб у 33 матчах у всіх турнірах, забивши 2 голи.

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