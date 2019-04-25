Хочолава: Якби перед матчем з Динамо сказали, що буде 0:0, ніхто б не засмутився

Захисник Шахтаря Давид Хочолава прокоментував нічию з Динамо (0:0) у матчі 25 туру УПЛ.

"Цілий матч намагалися відзначитися, не грали на нічию, а хотіли перемогти і збільшити відрив у чемпіонських перегонах. Якби перед поєдинком хтось сказав, що закінчимо 0:0, думаю, ніхто б не засмутився. Але обставини так склалися, що на 94-й хвилині могли перемогти.

Динамо – Шахтар – 0:0 – відеоогляд матчу

Нам ні в якому разі не можна розслаблятися, у всіх матчах треба грати до кінця. Постараємося перемогти в останніх поєдинках", – цитує Хочолаву офіційний сайт Шахтаря.

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