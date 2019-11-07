Хочолава викликаний у збірну Грузії на матчі проти Швейцарії та Хорватії

Захисник донецького Шахтаря Давид Хочолава отримав виклик у збірну Грузії на листопадові матчі проти Швейцарії та Хорватії.

26-річний футболіст викликаний головним тренером збірної Грузії Владіміром Вайссом на матч відбору до Євро-2020 проти збірної Швецарії та товариську гру з Хорватією, інформує офіційний сайт федерації футболу Грузії.

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Свій останній матч у відборі Євро-2020 грузини зіграють 15-го листопада в Сент-Галлені, а вже 19-го – навідають хорватів з дружнім візитом.

Зазначимо, що збірна Грузії вже втратила шанси кваліфікуватися на Євро-2020. В групі D команда Вайсса займає 4 місце, поступаючись Ірландії, Данії та Швейцарії.

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