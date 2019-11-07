toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - СЕНТ-ЕТЬЄН ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

Хочолава викликаний у збірну Грузії на матчі проти Швейцарії та Хорватії

22:40 55 Читать на русском
Хочолава викликаний у збірну Грузії на матчі проти Швейцарії та Хорватії
Давид Хочолава / ФК Шахтар

Захисник донецького Шахтаря Давид Хочолава отримав виклик у збірну Грузії на листопадові матчі проти Швейцарії та Хорватії.

26-річний футболіст викликаний головним тренером збірної Грузії Владіміром Вайссом на матч відбору до Євро-2020 проти збірної Швецарії та товариську гру з Хорватією, інформує офіційний сайт федерації футболу Грузії.

Жерсон Родрігес та гравці Карпат викликані у збірну Люксембургу на матчі проти Сербії та Португалії

Свій останній матч у відборі Євро-2020 грузини зіграють 15-го листопада в Сент-Галлені, а вже 19-го – навідають хорватів з дружнім візитом.

Зазначимо, що збірна Грузії вже втратила шанси кваліфікуватися на Євро-2020. В групі D команда Вайсса займає 4 місце, поступаючись Ірландії, Данії та Швейцарії.

Ольмо проти Степаненка, Тете в основі, українець Хочолава – хорватські ЗМІ з фейлами анонсували матч Динамо З – Шахтар

blog_ava
"Пятов – топовий розбійник", або Велика втрата Шахтаря перед Києвом: реакція соцмереж на хорватське диво "гірників" в ЛЧ
12:00
25657
Теги
Євро-2020 Шахтар Шахтар Грузія Грузія Давид Хочолава Давид Хочолава
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
12
хв
Металіст 1925
18:30
Балкани
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук