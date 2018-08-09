Хочолава: В єврокубках підтримую Динамо

Захисник Шахтаря Давид Хочолава поспілкувався з журналістами на відкритому тренуванні в рамках підготовки до матчу проти Ворскли.

"Ворскла – непогана команда, фізично сильні футболісти. Є кілька технічних хлопців, які загострюють індивідуально. Я думаю, вони зроблять акцент на довгих передачах і підборах, будемо з цим справлятися.

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У складі суперника можу виділити Кобахідзе, в тому числі тому що він грузин. Та й об'єктивно він найнебезпечніший у полтавчан поряд з Коломойцем, але останній пропускає матч.

Чи в вболіваю за Динамо у єврокубках? Звичайно, це престиж країни і очки в скарбничку. Приємно, коли Україна набирає бали, щоб два чи три клуби представляли її в Лізі чемпіонів", – розповів Хочолава на відкритому тренуванні "гірників".

Нагадаємо, матч Шахтар – Ворскла відбудеться 11 серпня, початок о 19:30.

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