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Хочолава: В єврокубках підтримую Динамо

15:04 511 Читать на русском
Хочолава: В єврокубках підтримую Динамо
Давид Хочолава / Фото ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Давид Хочолава поспілкувався з журналістами на відкритому тренуванні в рамках підготовки до матчу проти Ворскли.

"Ворскла – непогана команда, фізично сильні футболісти. Є кілька технічних хлопців, які загострюють індивідуально. Я думаю, вони зроблять акцент на довгих передачах і підборах, будемо з цим справлятися.

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У складі суперника можу виділити Кобахідзе, в тому числі тому що він грузин. Та й об'єктивно він найнебезпечніший у полтавчан поряд з Коломойцем, але останній пропускає матч.

Чи в вболіваю за Динамо у єврокубках? Звичайно, це престиж країни і очки в скарбничку. Приємно, коли Україна набирає бали, щоб два чи три клуби представляли її в Лізі чемпіонів", – розповів Хочолава на відкритому тренуванні "гірників".

Нагадаємо, матч Шахтар – Ворскла відбудеться 11 серпня, початок о 19:30.

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Джерело: Футбол 24
Україна4 тур

Шахтар - Ворскла: Субота 11 серпня 2018

Шахтар
до матчу
2
дн
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2
год
:
54
хв
Ворскла
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Шахтар Шахтар Шахтар - Ворскла Динамо Динамо Давид Хочолава Давид Хочолава
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