Шахтар отримав позитивну звістку від клубних лікарів перед матчем 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти менхенгладбаської Борусії.

Донецький Шахтар після впевненої перемоги над Маріуполем (4:1) у матчі 8-го туру УПЛ розпочав підготовку до поєдинку у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.

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Сьогодні, 1 листопада, команда провела тренування, яке здебільшого мало відновлювальний характер. Футболісти відпрацьовували ігрові вправи, різні комбінації та удари по воротах. До слова, до загальної групи повернулись Давид Хочолава та Віктор Коваленко, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

У понеділок, 2 листопада, команда проведе тестування на COVID-19 і відкрите тренування у Святошині, що розпочнеться о 10:30. А ввечері, о 18:30, на НСК Олімпійський відбудеться прес-конференція перед матчем проти менхенгладбаської Борусії – на запитання ЗМІ відповідатимуть Луїш Каштру і Майкон.

Нагадаємо, поєдинок 3-го туру Ліги чемпіонів між українською та німецькою командами відбудеться у Києві 3 листопада. Початок зустрічі о 19:55. До слова, матч відбудеться без глядачів.

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