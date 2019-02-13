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Хочолава: Шахтарю посильно дійти до фіналу Ліги Європи

20:31 104 Читать на русском
Хочолава: Шахтарю посильно дійти до фіналу Ліги Європи
Давид Хочолава / фото: ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Давид Хочолава поділився своїми очікуваннями від першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта.

"Не хочу нікого виділяти в Айнтрахті. Хороша команда, чудово атакує. Складний суперник. Порівняти з Хоффенхаймом? Мабуть, за цифрами Айнтрахт кращий, але на полі все може бути по-іншому. Дати об'єктивну оцінку зможу лише після гри.

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3-4 дні відпрацьовували тактику під Айнтрахт. Дивилися відео, вивчали, як потрібно грати проти кожного футболіста, як діяти в окремих епізодах.

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Шахтарю посильно дійти до фіналу Ліги Європи. Однак це дуже далека перспектива, нам потрібно думати про завтрашній матч. Спершу треба сконцентруватися на найближчому супернику та пройти цей раунд", – сказав Хочолава на прес-конференції перед матчем проти Айнтрахта.

Джерело: Футбол 24
Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

Шахтар
до матчу
23
год
:
55
хв
Айнтрахт Франкфурт
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Теги
Ліга Європи Шахтар Шахтар Шахтар - Айнтрахт Франкфурт Давид Хочолава Давид Хочолава
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