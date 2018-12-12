Хочолава розповів про психологічний стан Шахтаря перед матчем з Ліоном

Захисник Шахтаря Давид Хочолава поділився думками про настрій команди перед поєдинком Ліги чемпіонів проти Ліона.

"Психологічно – бойова готовність.

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Три дні вже детально розбираємо гру суперника. Розбили її окремо на атаку і оборону, і ось сьогодні буквально стандарти дивилися, так що, я думаю, з настроєм і з психологією все в порядку", – сказав Хочолава в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон розпочнеться 12 грудня, початок о 22:00.Для виходу в плей-офф "гірників" влаштує лише перемога над французами.

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