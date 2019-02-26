Хочолава: Помилки в обороні Шахтаря не пов'язані з відсутністю Ракицького

Захисник Шахтаря Давид Хочолава прокоментував проблеми в обороні команди у матчі чемпіонату України проти Олександрії.

– У другому таймі Шахтар допустив відразу три провали в обороні: обрізка Кривцова, вихід один на один Ковальця і ​​момент Пономаря, коли Болбат вибив м'яч з порожніх воріт. З чим це пов'язано?

– У першому епізоді просто пощастило, що нам не забили. Це був якийсь технічний брак. Далі пропустили дуже небезпечну контратаку. Пощастило, що нашу команду виручив Андрій П'ятов. А третій – це вже непорозуміння.

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– У Шахтарі завжди було так, що провідним центрбеком був Ракицький – саме він підчищав огріхи захисників. Хто тепер перший в парі Кривцов – Хочолава?

– Зараз вже немає такого поділу. Ми просто страхуємо один одного. Всі 4 захисники повинні страхувати, підчищати і починати атаки. Саме такі вимоги у нашого тренера. Що стосується початку атаки, то все залежить від ігрової ситуації. Шукаємо вільні зони. Хто побачить – той і починає.

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– Взимку команду покинув Ракицький. Чи пояснює це нинішні помилки?

– Звичайно, пішов лідер команди. Але сьогоднішні моменти не пов'язані з відсутністю Ярослава. Це індивідуальні помилки, які може допустити будь-який футболіст, – цитує Хочолаву Террікон.