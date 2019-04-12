Хочолава: Після матчу з Динамо три дні називали Пятова героєм

Захисник Шахтаря Давид Хочолава поділився очікуваннями від ігор проти Зорі та СК Дніпро-1, а також розповів про прізвисько Андрія Пятова.

"У чому плюси Зорі? Швидкість, вихід в контратаки та індивідуально сильні футболісти. В цілому – хороший колектив. Має бути важкий поєдинок.

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Як подякували Пятову за серію пенальті у матчі проти Динамо? Три дні називали його героєм. Дякую Андрію ще раз! Він врятував і дуже допоміг команді, це його робота.

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СК Дніпро-1? До півфіналу ніхто просто так не доходить, тому на нас у будь-якому випадку чекає складний матч. Немає приводу розслаблятися чи не грати в повну силу", – цитує Хочолаву офіційний сайт Шахтаря.