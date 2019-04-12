toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІГА ЄВРОПИ АРСЕНАЛ - НАПОЛІ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Хочолава: Після матчу з Динамо три дні називали Пятова героєм

06:00 196 Читать на русском
Хочолава: Після матчу з Динамо три дні називали Пятова героєм
Давид Хочолава / Фото ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Давид Хочолава поділився очікуваннями від ігор проти Зорі та СК Дніпро-1, а також розповів про прізвисько Андрія Пятова.

 

"У чому плюси Зорі? Швидкість, вихід в контратаки та індивідуально сильні футболісти. В цілому – хороший колектив. Має бути важкий поєдинок.

Вернидуб розповів про кадрову ситуацію в Зорі напередодні матчу з Шахтарем

Як подякували Пятову за серію пенальті у матчі проти Динамо? Три дні називали його героєм. Дякую Андрію ще раз! Він врятував і дуже допоміг команді, це його робота.

Пятов: СК Дніпро-1 заслуговує грати в УПЛ

СК Дніпро-1? До півфіналу ніхто просто так не доходить, тому на нас у будь-якому випадку чекає складний матч. Немає приводу розслаблятися чи не грати в повну силу", – цитує Хочолаву офіційний сайт Шахтаря.

Теги
Андрій Пятов Андрій Пятов Шахтар Шахтар Давид Хочолава Давид Хочолава Шахтар - Зоря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
49
хв
Оболонь-Бровар
19:00
Волинь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук