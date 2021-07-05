"Копенгаген з другої спроби таки домовився про купівлю Хочолави. Перші перемовини завершилася невдачею два роки тому.

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Тепер трансфер обійдеться у 2 млн євро одразу + 2 млн євро бонусами. Сам гравець підпише контракт на 4 роки", – написав журналіст Ігор Бурбас на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Додамо, що Копенгаген є бронзовим призером чемпіонату Данії і в новій кампанії виступатиме у Лізі конференцій.

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