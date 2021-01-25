Хочолава оцінив свою фізичну готовність на зборах Шахтаря
17:29 - Читать на русском
Оборонець "гірників" Давид Хочолава розповів про перебіг зборів донецької команди.
"Дуже подобається тренуватися під дощем, для мене це хороша погода. Вся команда працює старанно, фізично набираємо обертів.
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Зараз за 10-бальною шкалою свою фізичну готовність оцінив би на 7-8. Думаю, до кінця другого збору і до офіційних матчів ми будемо на піку форми", – цитує Хочолаву офіційний сайт клубу.
Нагадаємо, на турецьких зборах Шахтар вже встиг провести два спаринги – поєдинки з Лехом (1:1) та Лудогорцем (2:2).
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