"Дуже подобається тренуватися під дощем, для мене це хороша погода. Вся команда працює старанно, фізично набираємо обертів.

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Зараз за 10-бальною шкалою свою фізичну готовність оцінив би на 7-8. Думаю, до кінця другого збору і до офіційних матчів ми будемо на піку форми", – цитує Хочолаву офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, на турецьких зборах Шахтар вже встиг провести два спаринги – поєдинки з Лехом (1:1) та Лудогорцем (2:2).

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