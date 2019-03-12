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Хочолава отримав виклик у збірну Грузії

18:00 149 Читать на русском
Хочолава отримав виклик у збірну Грузії
Давид Хочолава (ліворуч) / Фото GFF

Захисник Шахтаря Давид Хочолава поїде на найближчий збір національної команди Грузії.

 

Давид Хочолава допоможе збірній Грузії у стартових матчах відбору на Євро-2020, повідомляє офіційний сайт Грузинської футбольної федерації.

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Грузини зіграють проти Швейцарії (23 березня) та Ірландії (26-го).

Нагадаємо, 26-річний захисник Шахтаря вже не вперше викликається захищати кольори своєї збірної.

В поточному сезоні УПЛ Хочолава провів 16 матчів, в яких відзначився одним голом.

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Теги
Шахтар Шахтар Грузія Грузія Давид Хочолава Давид Хочолава Грузія - Швейцарія
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