Хочолава: Не можна зациклюватися на минулих результатах

Захисник Шахтаря Давид Хочолава розповів про підготовку до матчу 4-го туру УПЛ проти Ворскли.

"Паулу Фонсека вказав нам на помилки, допущені в останніх матчах. Ми повинні зібратися, грати в свій футбол. Не можна зациклюватися на минулих результатах, потрібно готуватися до наступних поєдинків, виправляти ситуацію. Все в наших руках, але помилятися не можна.

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Попереду зустріч з Ворсклою. У складі суперника з'явилося кілька новачків, до речі, добре мені знайомих. Полтавчани завжди борються за призові місця, тому очікується важке протистояння", – цитує Хочолаву офіційний сайт Шахтаря.

Матч Шахтар – Ворскла відбудеться 11 серпня. Початок поєдинку о 19:30.