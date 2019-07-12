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Хочолава не хоче переходити в Тулузу

19:14 415 Читать на русском
Хочолава не хоче переходити в Тулузу
Давид Хочолава / Футбол 24

Захисник Шахтаря Давид Хочолава прийняв рішення залишитись у донецькому клубі.

Французька Тулуза контактувала з представником Хочолави щодо можливості трансферу захисника, проте справа до офіційної пропозиції не дійшла, адже грузинський футболіст не виявив бажання переходити у французький клуб, повідомляє Sport.ua.

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До слова, минулого сезону Хочолава був основним гравцем Шахтаря. Захисник взяв участь у 33 матчах "гірників" в усіх турнірах, де відзначився двома голами.

Зауважимо, що у розіграші чемпіонату Франції 2018/2019 Тулуза посіла 16 місце у турнірній таблиці та не здобула право виступати у єврокубках.

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Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Шахтар Шахтар Тулуза Тулуза Давид Хочолава Давид Хочолава Трансфери Шахтаря
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