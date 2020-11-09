"Після дуже складної гри в четвер хотілося б агресивно зіграти, виграти і відновити сили. Ворскла сьогодні – це вже не та команда, яка була в минулому сезоні. Ця команда добре змінилася і посідає ту позицію, на яку заслуговує.

Звірячий фол Хомченовського у відеоогляді матчу Зоря – Ворскла

У нас був акцент на боротьбу, на бажання, на пристрасть в грі. Були хороші, гострі моменти для голу, але в той же час наші гості добре атакували. Гра з м'ячем нас порадувала, але хочеться бачити забиті м'ячі – це як раз таки розчаровує. Але після режиму, за яким ми зараз йдемо, тільки компліменти можна сказати хлопцям, що змогли зіграти з такою командою на рівних", – цитує Скрипника офіційний сайт клубу.

Зауважимо, Зоря зіграла внічию з Ворсклою (0:0). Луганці розташувались дев'ятими з 11 очками, Ворскла – третя з 16 пунктами.

Зоря розписала нічию з Ворсклою у матчі з двома вилученнями