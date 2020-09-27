Нагадаємо, Динамо розбило Минай з рахунком 4:0. При цьому закарпатська команда майже весь матч грала в меншості – на 14-й хвилині Віталій Романов вилучив Дмитра Павліша та призначив пенальті у ворота підопічних Кобіна. Тренер Миная емоційно розкритикував дії арбітра після завершення поєдинку.

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"Я не збираюся стверджувати, що якби ми з киянами грали в рівних складах, то не програли б. Тим не менш, Динамо – гранд українського футболу, а Минай – дебютант УПЛ, тому кияни, думаю, і без симпатій суддівського корпусу довели б свою перевагу в класі. Тому навіщо ця страховка?

У Миная є претензії не тільки щодо призначеного пенальті і вилучення, але і до другого взяття воріт, де не обійшлося без порушення проти нашого захисника Матіча. А як пояснити, що суддівська бригада часто закривала очі на витівки динамівців в боротьбі з форвардом Миная Антоном Шиндером? У нашій команді багато молодих футболістів, які з нетерпінням чекали протистояння з іменитими динамівцями, щоб переконатися, чого вони варті на їхньому фоні. Але, залишившись в меншості вже в дебюті гри завдяки милості арбітра, складно було сподіватися, що оглядини пройдуть вдало. Вже найменша симпатія в протистоянні гранда і дебютанта з боку суддівської бригади рівносильна поразці новачка.

Звичайно, цей матч показав і наші вразливі місця, їх більш ніж достатньо. Спочатку нам складно буде грати на чужому полі. Нашій молоді потрібно пройти перевірку боєм, та й різниця за рівнем майстерності між елітним дивізіоном і Першою лігою – дуже велика. Важливо швидше адаптуватися психологічно. Вірю, що Минай витримає удар, не буде зламаний. Тільки хочеться, щоб все вирішувалося в чесній боротьбі", – цитує Кополовця Meta-ratings.

Зауважимо, після 4-х турів Динамо набрало 10 очок та лідирує в УПЛ, а Минай з 3-ма балами у 3-х матчах розташувався на 9-й сходинці.

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