"Україна заслужено перемогла Вірменію, показала хороший атакувальний футбол і забила п'ять м'ячів. Наша команда надійно зіграла в захисті і показала хорошу реалізацію моментів. Думаю, план на гру був повністю виконаний. Ця перемога була їм дуже потрібна після невдалої гри з Шотландією. Все-таки хочеться, щоб ми посіли перше місце в групі.

Вірменія – Україна – 0:5 – відео голів і огляд матчу

За тиждень збірна України повинна провести три матчі, а це дуже важко зробити одними футболістами. Звітний матч показав, що у нас є хороша обойма. Так, можливо, суперник нам не рівня, але ротація у нас хороша – футболісти практично одного рівня. Я думаю, Петраков правильно зробив, помінявши склад. Тепер уже головному тренеру належить подумати, який склад випускати на Шотландію.

Думаю, найімовірніше, ми тактику з трьома центрбеками побачимо і з шотландцями 27 вересня, можливо, з іншими футболістами. Раніше Петраков грав уже з трьома захисниками, тому не можна сказати, що це новинка. Із шотландцями були проблеми, і він вирішив повернутися до цієї тактики. Як бачимо, вона не підвела. Тепер Петракову доведеться два дні мізкувати, кого виставити на фінальну гру з Шотландією. Усі футболісти, які себе добре проявили, мають шанси вийти в основі", – цитує Вірта Fanday.

Вірменія – Україна: Тимчик, Зубков, Довбик, Лунін, Ігнатенко, Ярмола – історичного шоу для Ліги націй все ще недостатньо