"У поєдинку з Лейпцигом план, створений Йовічевічем та його тренерським штабом, спрацював повністю. У матчі з Селтіком дуже важливо, щоб ігрова схема відповідала підбору наявних виконавців. Перемога над німецькою командою психологічно допоможе Шахтарю повірити у реалізацію своїх можливостей та у вихід до плей-офф із групи F.

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Попереду у Шахтаря прийом у гостинній Польщі шотландського Селтіка, який у першому турі поступився вдома за всіма статтями мадридському Реалу (0:3). Шахтар з Реалом, обігравши в гостях своїх суперників, очолюють турнірну таблицю у своєму квартеті. І нам, українцям, дуже хочеться, щоб таблиця такою самою залишилася і після шести турів.

У зв'язку із термінами проведення ЧС-2022 графік єврокубків ущільнюється. І ось уже цього тижня Шахтар зіграє з Селтіком, а динамівці та дніпряни з командами з Кіпру, а саме з АЕКом та Аполлоном. Побажаймо їм усім удачі, хороших результатів та якісної гри. Усім нам буде приємно, коли виграють три наші команди. Сподіваюсь, що так і буде", – цитує Грозного Sport.ua.

До слова, матч Шахтар – Селтік відбудеться 14 вересня о 19:45. У першому турі підопічні Йовічевіча розгромили РБ Лейпциг (4:1), а шотландці поступились Реалу (0:3).

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