Голкіпер збірної України Георгій Бущан перед матчем з Англією на Євро-2020 наголосив на тому, що "синьо-жовті" вже переписують історію.

"На наступний день після перемоги над Швецією ми полетіли в Рим. Останній рік такий графік, що кожного 3-4 дня у нас гра.

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Якщо ми хочемо виступати на високому рівні, то повинні звикнути до подібного темпу. Ми пишемо історію – вперше вийшли в 1/8 Євро, потім в 1/4, але хочеться, щоб ця музика грала і далі", – сказав Бущан в ефірі YouTube-каналу УАФ.

Зауважимо, двобій збірної України проти команди Англії за путівку у півфінал чемпіонату Європи відбудеться вже завтра, 3 липня, у Римі. Стартовий свисток на Стадіо Олімпіко пролунає о 22:00.

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