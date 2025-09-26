Пізно ввечері 27 вересня збірна України вийде на перший матч чемпіонату світу з футболу серед 20-річних. На команду Дмитра Михайленка покладають великі надії. У 2019-му ця вікова категорія збірної під керівництвом Олександра Петракова виграла турнір у Польщі, а футболісти останнього скликання дійшли до півфіналу Євро-2024, де два матчі, з Північною Ірландією й Норвегією, зіграли в нульові нічиї, перемогли Італію (3:2), а за вихід до фіналу мінімально поступилися Франції (0:1).

Зараз головному тренеру не вдалося залучити всіх найкращих. Динамо не відпустило Тараса Михавка, в команді немає жодного гравця зі Шахтаря, залишився вдома Роман Саленко, з різних причин не доїхали Тимур Тутєров зі Сандерленда, Артем Степанов із Нюрнберга, Дмитро Богданов з Уніона, Іван Єрмачков. Склад команди змінився чи не наполовину, втім, основна обойма в строю.

У групі українська збірна зіграє з Південною Кореєю (27 вересня, 23:00), Панамою (30 вересня, 23:00) та Парагваєм (3 жовтня, 23:00). З двома першими суперниками, до речі, грали на переможному чемпіонаті світу 2019-го – панамців здолали в 1/8 фіналу, корейців – у фіналі.

Наша збірна вже переїхала зі Сантьяго, де базується, до Вальпараїсо на березі Тихого океану, де проведе стартовий матч. Різниця в часі з Україною в цьому кількасоттисячному місті складає шість годин. Глибокої ночі Футбол 24 розпитав про підготовку команди до чемпіонату світу одного з ключових гравців середньої ланки збірної Данііла Ващенка.

– Данііле, як вам погода у Вальпараїсо?

– Ми, власне, не в самому Вальпараїсо, а трохи далі – у містечку Конкон. Це тихий курортний куточок, за розмірами трохи більший за Олександрію. Тут зовсім інший ритм життя – люди неквапливі, привітні, відчувається атмосфера провінційного спокою. Погода нагадує українську ранню осінь: за чотири дні, що ми тут, встигли побачити і сильний дощ, і справжнє сонце. Вдень комфортно, можна навіть прогулятися узбережжям у футболці, але вночі доводиться вдягати теплі речі – океан приносить прохолоду.

– З вікна готелю видно океан? А острови Кука чи Пасхи?

– До островів далеченько, звідси їх, звісно, не видно. Бриз свіжий, трохи солоне повітря – все це створює настрій і додає енергії.

– Кажуть, що акліматизація закінчується на четвертий-п’ятий день. Як ви самі переносите новий клімат і часовий пояс?

– Ми спеціально приїхали завчасно, щоб уникнути проблем. Вже перелаштувалися на місцевий час, відновили режим сну й харчування. Команда виглядає свіжо, всі активно працюють на тренуваннях. Якихось скарг чи труднощів немає. Це дуже важливо, адже попереду інтенсивний турнір, і кожна дрібниця відіграє роль.

– Україна провела контрольний матч з Австралією, де поступилася. Чи зробили висновки?

– Так, після гри ми мали серйозний розбір. Тренер дав змогу вийти на поле майже всім футболістам. Гра була рівною, а поступилися, бо футбол не пробачає помилок – пропустили наприкінці після того, як подавали кутовий. Суперник вибіг у швидку контратаку й забив. Зустріч показала, які моменти в грі потребують покращення. Зараз уся увага на Кореї.

– Ви вивчали їхні поєдинки? Які враження від майбутнього суперника?

– Так, ми ретельно готуємося. Корейська збірна дисциплінована, тримає компактність, не дає супернику багато простору. Вони відрізняються від європейських команд – у них атака будується швидко, максимально вертикально. М’яч відразу доставляється вперед, і це працює завдяки їхнім швидкісним виконавцям. Це їхній козир, потрібно бути максимально уважними.

– Чи озвучували вам завдання на чемпіонаті світу?

– Усі прекрасно розуміють: мінімум – вихід із групи. Це реалістичне і водночас непросте завдання. Турнір короткий, ціна помилки дуже висока. (До 1/8 фіналу проходять по два переможці груп і чотири збірні, які посядуть треті місця, – Футбол 24). Тому в кожному матчі треба викладатися по максимуму, діяти сконцентровано. Легких ігор тут не буде.

– Ви мали травму на початку сезону. Розкажіть детальніше, що сталося.

– Так, був неприємний момент. Надірвав затульний м’яз у першому ж матчі на зборах проти Рієки. Не встиг правильно виставити ногу – і одразу пошкодження. Потім у грі з Партизаном у Лізі конференцій трапився рецидив. Лікування та відновлення пройшло за планом. Зараз почуваюся повністю готовим. Навіть встиг уже повернутися на поле – вийшов на заміну проти Локомотива в Другій лізі.

– Олександрія без вас важко стартувала в сезоні.

– Це природно, адже команда зазнала змін. Багато провідних гравців покинули клуб, з’явився новий тренер, нові вимоги, нова система гри. Такі перебудови потребують часу. Прикро, що вилетіли з Ліги конференцій на ранньому етапі, але поступово гра стабілізується. Я стежу за командою, дивився матчі з ЛНЗ та Динамо, коли здобули чотири важливі очки в непростих поєдинках. Це хороший сигнал на майбутнє. Але зараз, звісно, повна концентрація на матчах збірної.

– Чим відрізняються тренування в клубі та у збірній?

– У клубі робота більш системна: є час на планування, награвання комбінацій, роботу над фізикою. У збірній часу обмаль, тому акцент на тактику, зіграність у короткі терміни, відпрацювання стандартів. Тренер збірної має буквально кілька днів, щоб зібрати пазл із гравців, які приїхали з різних клубів і чемпіонатів. Це зовсім інша специфіка. Але сезон уже триває, усі приїхали в гарній формі. Настрій у всіх бойовий.

– Які особисті очікування від чемпіонату світу?

– Хочеться не лише вийти з групи, а й показати футбол, за який буде не соромно. У нас талановита команда, амбітні хлопці, хороший колектив. Якщо ми будемо максимально згуртовані й сконцентровані, зможемо розраховувати на гідний результат.

