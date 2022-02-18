"Хочеться провалитися крізь землю, немає слів", – Цорк знищив гравців Борусії за фіаско в ЛЄ
15:41 - Читать на русском
Спортивний директор дортмундської Борусії Міхаель Цорк емоційно прокоментував поразку від Рейнджерс (2:4) у Лізі Європи.
51’ Джуд Беллінгем
82’ Рафаел Геррейро
Джеймс Таверньє 38’
Альфредо Морелос 41’
Джон Ландстрем 49’
38’ Джеймс Таверньє
41’ Альфредо Морелос
49’ Джон Ландстрем
51’ Джуд Беллінгем
82’ Рафаел Геррейро
"Я досі шокований. Немає слів! Це була ганебна гра з першої до останньої хвилини, повний провал. Яскраві прожектори, єврокубки, в суперниках імениті Рейнджерс – що ще потрібно? Але команда не дала бій.
Борусія Д – Рейнджерс – 2:4 – відео голів та огляд матчу
Якщо у футболістів є яйця, вони повинні реабілітуватися через тиждень. Ми грали в'яло, не додали агресії в необхідний момент. Після такого перфомансу хочеться провалитися крізь землю", – цитує Міхаеля Цорка Bild.
Борусія програла Рейнджерс, пропустивши 4 на власному полі. Це вже друга поспіль домашня поразка – нещодавно був розгром від Байєра.
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