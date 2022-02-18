"Я досі шокований. Немає слів! Це була ганебна гра з першої до останньої хвилини, повний провал. Яскраві прожектори, єврокубки, в суперниках імениті Рейнджерс – що ще потрібно? Але команда не дала бій.

Борусія Д – Рейнджерс – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Якщо у футболістів є яйця, вони повинні реабілітуватися через тиждень. Ми грали в'яло, не додали агресії в необхідний момент. Після такого перфомансу хочеться провалитися крізь землю", – цитує Міхаеля Цорка Bild.

Борусія програла Рейнджерс, пропустивши 4 на власному полі. Це вже друга поспіль домашня поразка – нещодавно був розгром від Байєра.