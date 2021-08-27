На 90+5 хвилині головний арбітр зустрічі Ігор Сташук призначив пенальті, який допоміг гостям вирвати перемогу. Жабченко категорично не погоджується з цим рішенням.

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"Я не прихильник обговорень арбітрів, але ця людина просто... Як він може судити Першу лігу? Кваліфікації – нуль цілих, нуль десятих. Тому хочеться, бл**ь, щоб на це звернули увагу, бл**ь, щоб таких арбітрів не було у нас. Як так можна? Ну чесно, це вже, бл**ь, межа якась, дістало все просто", – сказав Жабченко у коментарі каналам "Футбол".

Додамо, що під час матчу Сташук вилучив тренера Гірника-Спорт за надто емоційні протести.

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Відеоогляд матчу зі скандальним пенальті: