Півзахисник Реала Джуд Беллінгем поділився емоціями після переможного протистояння з Манчестер Сіті у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. "Бланкос" пройшли команду Пепа Гвардіоли в серії пенальті.

"Відчуваю полегшення. Ми віддали все в грі. Я раніше грав проти Манчестер Сіті, і вони виснажують тебе. Наприкінці матчу я вже не відчував ніг", – цитує Беллінгема Marca, посилаючись на його інтерв'ю TNT Sports.

Лунін не святкував з партнерами вихід Реала у півфінал ЛЧ: "Ніби не був частиною цієї історії"

Ця відповідь вразила екс-захисника Манчестер Юнайтед і збірної Англії Ріо Фердінанда. "Як ти так красномовно відповідаєш на ці запитання? Скажи, скільки тобі років, хлопче?", – звернувся до Джуда Фердінанд.

"Подібне потрібно сприймати не як тиск, а як відповідальність. Якщо ти хочеш грати за Реал, то маєш бути готовим до критики, бути постійно під пильною увагою", – зазначив Беллінгем.

Пізніше Ріо у своєму Твіттері зазначив: "Беллінгем – це той хлопець, кого ви хочете, щоб ваша дочка привела додому".

"Там такий хлопчина є. Бомба просто!": Михайленко згадує дебют Луніна у профі та порівнює з Ярмолюком