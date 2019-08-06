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"Хочете хороший футбол – прийдіть на нього", – Рафаїлов закликав уболівальників відвідувати стадіон

06:30 349 Читать на русском
"Хочете хороший футбол – прийдіть на нього", – Рафаїлов закликав уболівальників відвідувати стадіон
Сергій Рафаїлов / соцмережі

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов закликав вболівальників активніше приходити на матчі команди.

"Люди дуже мало знають про футбол. Вболівальники дають маленький відсоток наповнення бюджету клубу. Але вболівальникам це не подобається. Їм би хотілося, щоб було по-іншому. І мені хочеться.

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Останній матч в єврокубках, клуб витратив 400 тисяч гривень, а заробив 290. А хотілося б, щоб футболісти грали для вболівальників.

Щоб можна було прийти і сказати: "Ви сьогодні не грали, за що ж вам платити?" Щоб можна було сказати, що вболівальники оплачують вашу зарплату.

Клуб робить все для залучення вболівальників, президент витрачає купу грошей. Ви хочете хороший футбол – так прийдіть на нього", – цитує Рафаїлова Tribuna.com.

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