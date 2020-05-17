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"Хочеш миру – готуйся до війни": Інгулець пригрозив Лозанною, якщо Перша ліга не буде відновлена

18:50 111 Читать на русском
"Хочеш миру – готуйся до війни": Інгулець пригрозив Лозанною, якщо Перша ліга не буде відновлена
Фото ФК Інгулець

Інгулець має намір відстоювати своє право виступати в УПЛ, навіть якщо доведеться звернутись в Спортивний суд у Лозанні.

"Інгулець послідовно відстоює позицію: догравання чемпіонату – це єдиний справедливий спосіб визначення переможця та призерів поточного сезону 2019/20 Першої ліги.

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На жаль, все частіше лунають заклики не догравати сезон, визначивши імена трьох володарів путівки в УПЛ за допомогою стану речей в поточній турнірній таблиці.

Хочеш миру готуйся до війни. Дотримуєшся плану "А", завжди тримай в думці і план "Б. Ми не маємо ілюзій щодо того, що світ ідеальний і не знайдуться бажаючі скористатися неординарною ситуацією. Передбачаючи і такий розвиток подій, не виключаємо варіант пошуку справедливості у вищих профільних інстанціях, включаючи Спортивний суд у Лозанні", – йдеться в офіційній заяві клубу.

Нагадаємо, після 19-ти турів Першої ліги Інгулець розташувався на 4-й сходинці турнірної таблиці, що не дозволяє команді підвищитись у класі. За інформацією ЗМІ, більшість клубів турніру виступають за дострокове завершення чемпіонату.

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Перша ліга Інгулець Інгулець Спортивний арбітражний суд в Лозанні коронавірус
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