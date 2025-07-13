"Важливо усвідомлювати складність матчу. У Челсі є молодий тренер, який любить ставити гру з м'ячем. У нього команда з великою індивідуальністю, але коли їм доводиться захищатися, вони роблять це як і ми, і вони теж дуже сильні фізично.

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Тож в неділю буде напружена гра. Буде важко, тому що ми схожі в більшості аспектів гри. Ми готові, вони готові. Обидва клуби виграли європейський трофей у цьому сезоні, тому це буде цікава гра.

Ми йдемо в останню гру сезону з дуже хорошим настроєм після дуже хорошого року. Важливо завершити цей історичний сезон найкращим чином. Це важливо для нас і для всього клубу. Мої гравці були чудовими протягом усього року.

Цей сезон був неймовірним, він увійде в історію ПСЖ. Ми хочемо зробити його ще більш грандіозним, перемігши в неділю, це було б чудово", – цитує Луїса Енріке офіційний сайт парижан.

Матч Челсі – ПСЖ відбудеться 13 липня.

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