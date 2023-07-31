"Ми з Мессі ми мріємо піти на пенсію разом. Це те, що ми завжди планували, коли були в Барселоні. І з року в рік я переходив в Атлетіко, а він – у ПСЖ. Ми мріяли про це і говорили про це, що після Барселони поїдемо до США, але тоді нічого не сталося.

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Зараз він ухвалив рішення поїхати туди, і з того, що ви бачите, Лео виглядає щасливим. Ми сподіваємося, що в якийсь момент ця можливість з'явиться", – наводить слова Суареса Goal з посиланням на уругвайське ТБ-шоу Punto Penal.

Контракт Луїса з Греміо розрахований до 31 грудня 2024 року. Греміо вимагає від форварда дограти хоча б нинішній сезон – до кінця 2023 року. Нагадаємо, що Луїс виступав пліч-о-пліч з Мессі в Барселоні з 2014-го по 2020 роки.

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