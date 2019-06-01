"Хочемо шосту зірку на футболках", – Джо Гомес вразив впевненістю перед фіналом Ліги чемпіонів

Захисник Джо Гомес переконаний, що Ліверпуль готовий до перемоги у вирішальному матчі.

На думку молодого центрбека, команда здійснила великий крок вперед з моменту поразки у Києві.

"Впевнений, що ми підходимо до фіналу в іншому стані, якщо порівнювати з минулорічним фіналом. Звичайно, це, як і раніше, фінал Ліги чемпіонів, але ситуація інша. Хоча до цієї гри треба підходити все з тим же настроєм. Думаю, цей сезон в нашому виконанні говорить сам за себе. Прогрес команди неймовірний.

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Тренери постійно підкреслюють, що ми вже інша команда, що ми – не ті, ким були в минулому сезоні. Це надає нам впевненості і ми рвемося перемогти, бо розуміємо, що це означає для клубу. Хочемо заробити нашу шосту зірку за перемогу в турнірі", – цитує Гомеса офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що Ліверпуль 5 разів ставав переможцем КЄЧ/ЛЧ – в 1977, 1978, 1981, 1984 і 2005 роках.

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