Вінгер Шахтаря Кевін прокоментував перемогу своєї команди над Янг Бойз в матчі 4-го туру ЛЧ (2:1).

– Вітаємо вас з першою перемогою у ЛЧ. Як ви оцінюєте гру?

– Дякую! Я вважаю, що зіграли якісну гру – як за змістом, так і за результатом. Сподіваюсь, в наступних матчах продовжимо збирати очки для кваліфікації в наступний раунд.

– Схема Шахтаря при атаці виглядала гібридною і не такою, якою була номінальною на папері – без яскраво вираженого нападника. Пушіч хотів втілити те, що не вийшло в матчі проти Аталанти?

– Кожна гра має свій малюнок. Ми готувалися до цієї гри з іншим підходом і до цього суперника зокрема. Найважливіше те, що ми здобули три очки. Будемо надалі працювати, щоб покращити цей результат.

– Як команда налаштовувалась на перемогу в роздягальні?

– Ми працюємо єдиним колективом і я вважаю це одним з найголовніших здобутків Містера. Він дійсно вміє налаштовувати команду як єдину родину.