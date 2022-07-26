"Аякс – команда рівня Ліги чемпіонів, хороший клуб з великими традиціями. Ми подивилися чотири їхні гри, і не скажу, що дуже готувалися саме під суперника, але побачили моменти, з яких зрозуміло, як і завдяки чому вони хочуть грати.

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Провели з нашими футболістами теорію, пояснили, як будуватимемо гру. Насамперед хочемо показати свій футбол, те, над чим працюємо на тренуваннях, щоб команда грала так, як ми й запланували.

Хочемо перевірити сили в матчі з таким суперником, подивитися на свій рівень – де ми є наразі. Зрозуміло, що ми зараз трохи в різній фізичній формі: Аякс уже розпочинає чемпіонат, а в нас іще три тижні до старту сезону, та цей спаринг дасть відповіді на багато наших запитань. Перемога над таким сильним суперником буде найкращим подарунком не лише для нашої команди, а й для всієї країни", – цитує Ханаса офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, благодійний поєдинок між українською та нідерландською командами відбудеться вже сьогодні, 26 липня, на Йохан Кройф Арені. Початок зустрічі о 21:00.

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