Вболівальники під час стартового матчу Мундіалю активно протестували проти заборони продажу алкоголю на стадіоні.

Матч-відкриття чемпіонату світу між Катаром та Еквадором запам'ятався не лише рекордами, історичним досягненнями та голами, але й поведінкою фанатів на трибунах.

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Через заборону продажу і розпиття алкоголю в людних місцях пиво на Мундіалі в Катарі можна вживати лише у організованих фан-зонах або готелях. Своє ставлення до такого рішення вболівальники латиноамериканської команди продемонстрували безпосередньо під час стартового поєдинку турніру – три сектори скандували під час гри "Queremos cerveza, queremos cerveza", що у перекладі з іспанської означає: "Хочемо пива, хочемо пива".

Нагадаємо, розпивання алкоголю у громадських місцях є суворо заборонене у Катарі, де державною релігією є іслам. Зазвичай міцні напої можна придбати лише в окремих готелях Дохи.

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